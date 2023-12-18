Мюллер: Я доволен жеребьевкой

Полузащитникпрокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, соперником немецкого клуба стал итальянский «Лацио».

«Я доволен жеребьевкой. Это захватывающий город, "Лацио" как клуб всегда интересен. Если ты выходишь в раунд 1/8 финала, значит, ты проделал хорошую работу. Это исторический стадион, и на нём было проведено столько сражений. Мы сосредоточимся на предстоящей задаче», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.