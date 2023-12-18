Моуринью высказался о своем самом нелепом увольнении

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
Португальца отправили в отставку за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).
«От какого увольнения мне до сих пор неприятно? Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, в котором меня уволили за два дня до финала.
"Тоттенхэм" выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню, когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет», — сказал Моуринью в подкасте Obi One.
Ранее сообщалось, что Моуринью может продлить контракт с «Ромой».