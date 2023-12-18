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    Моуринью высказался о своем самом нелепом увольнении

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    Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо высказался по поводу своего увольнения из «Тоттенхэма» в 2021 году.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Португальца отправили в отставку за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

    «От какого увольнения мне до сих пор неприятно? Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, в котором меня уволили за два дня до финала.

    "Тоттенхэм" выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню, когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет», — сказал Моуринью в подкасте Obi One.

    Ранее сообщалось, что Моуринью может продлить контракт с «Ромой».

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