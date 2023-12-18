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    Колосков: Если у тебя по щиколотку снега и грязи, какое это искусство?

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что его разочаровало в 2023 году.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Конечно, ложка дегтя — это два последних тура. Это снег, слякоть и мороз. Это нонсенс. На это неприятно, откровенно говоря, смотреть. Футбол — это искусство, а для того чтобы это искусство творить, нужны условия. А если у тебя по щиколотку снега и грязи, какое это искусство?

    Составителям календаря надо подумать над вопросом перехода между "осень-весна", "весна-осень". Пусть с этим разбираются представители клубов и лиги. Я не понимаю, почему нельзя заканчивать чемпионат в конце мая. Почему нужно обязательно месяц отдыхать, а потом месяц тренироваться», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

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