Черышев: «Севилья» — отличный вариант для Абаскаля

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, чтоможет покинутьи возглавить

Сообщалось, что Абаскаль входит в список кандидатов на пост главного тренера «Севильи», которая ищет замену недавно уволенному Диего Алонсо.

«Я не видел Абаскаля и даже не знаю, где он и как. В "Севилье" я работал помощником Эмери — не знаю, где он работал на тот момент. Может, был в академии. Но сказать про него какие-то хорошие или плохие слова я не имею права, потому что не знаю его.

Для Абаскаля вариант с "Севильей" будет огромным плюсом, потому что он вернется домой.

Думаю, ему тяжело здесь работается. Мы же сами прекрасно знаем, что специфика нашего чемпионата совсем другая, нежели других лиг. "Спартак" Абаскаля не показывает стабильной игры: у них то взлеты, то падения.

"Спартак" всегда должен использовать свои голевые моменты и находиться вверху турнирной таблицы — это понятно. Но при этом они должны всегда показывать хорошую игру, потому что болельщики "Спартака" привыкли к такому — вот что самое главное», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.