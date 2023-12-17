Дайч: Мои футболисты будут отдавать все силы ради успеха

Главный тренер «Эвертона»прокомментировал последние успехи своей команды.

«Игроки очень хорошо выполнили то, о чём я их просил, и одержали хорошую победу. Они готовы принять вызов. Мы хотим, чтобы менталитет был открытым, и он здесь растёт.

Игроки ни в чём не сомневаются. Я хвалю их за профессионализм.

Мы лучше владели мячом, но иногда важно понимать, как выигрывать. "Бёрнли" пытался найти разные способы игры, но мы придерживались поставленной задачи, вели 2:0, что важно в этом сезоне.

Игроки заслуживают огромной похвалы, как и болельщики. Они получают команду, которая отдаст все силы», — цитирует Дайча Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После 17-ти туров «Эвертон» идет на 16-м месте в АПЛ с 16 очками, но стоит напомнить, что «ириски» были наказаны снятием 10 очков за нарушение финансового фейр-плей.