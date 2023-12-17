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    Пиоли прокомментировал разгромную победу «Милана» над «Монцей»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Монца Милан
    Наставник «Милана» Стефано Пиоли оценил действия подопечных в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Монцей». Россонери победили со счетом 3:0.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы должны работать над собой, повышать уровень и добиваться постоянства. Это был хороший матч. Молодежь нужно похвалить, клуб проделал над ней большую работу.

    Манера игры в защите? Идея заключалась в том, чтобы сохранить характеристики игроков, которые у нас были на поле. Особенно учитывая атакующий стиль "Монцы", мы должны были защищаться более компактно», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» идет третьим в таблице чемпионата Италии. Клуб набрал 32 очка в 16 встречах.

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