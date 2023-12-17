Хави стал лучшим игроком в истории испанского футбола по версии FourFourTwo

На двух первых строчках расположились экс-партнеры по «Барселона» Хави и Андрес Иньеста. Также в тройку вошел вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс.
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Лучшие футболисты по версии FourFourTwo:
- 1. Хави (полузащитник).
- 2. Андрес Иньеста (полузащитник).
- 3. Икер Касильяс (голкипер).
- 4. Давид Вилья (нападающий).
- 5. Серхио Рамос (защитник).
- 6. Серхио Бускетс (полузащитник).
- 7. Рауль Гонсалес (нападающий).
- 8. Луис Суарес Мирамонтес (полузащитник).
- 9. Карлес Пуйоль (защитник).
- 10. Давид Сильва (полузащитник).
- 11. Франсиско Хенто (полузащитник).
- 12. Хаби Алонсо (полузащитник).
- 13. Жерар Пике (защитник).
- 14. Фернандо Торрес (нападающий).
- 15. Сеск Фабрегас (полузащитник).