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    Хави стал лучшим игроком в истории испанского футбола по версии FourFourTwo

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    Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало свою версию лучших футболистов Испании за все время.

    Хави
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    Хави

    На двух первых строчках расположились экс-партнеры по «Барселона» Хави и Андрес Иньеста. Также в тройку вошел вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс.

    Лучшие футболисты по версии FourFourTwo:
    • 1. Хави (полузащитник).
    • 2. Андрес Иньеста (полузащитник).
    • 3. Икер Касильяс (голкипер).
    • 4. Давид Вилья (нападающий).
    • 5. Серхио Рамос (защитник).
    • 6. Серхио Бускетс (полузащитник).
    • 7. Рауль Гонсалес (нападающий).
    • 8. Луис Суарес Мирамонтес (полузащитник).
    • 9. Карлес Пуйоль (защитник).
    • 10. Давид Сильва (полузащитник).
    • 11. Франсиско Хенто (полузащитник).
    • 12. Хаби Алонсо (полузащитник).
    • 13. Жерар Пике (защитник).
    • 14. Фернандо Торрес (нападающий).
    • 15. Сеск Фабрегас (полузащитник).
    Полный рейтинг можно посмотреть тут.
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