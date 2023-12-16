«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:2 (1:0), обзор голов

В матче 17-го тура английской Премьер-лигисыграл на своем поле ссо счетом 2:2, выигрывая по ходу матча 2:0.

На 24-й минуте с передачи Фила Фодена счет открыл Джек Грилиш.

Сразу после перерыва 19-летний защитник Рико Льюис увеличил преимущество «горожан» до двух мячей.

«Кристал Пэлас» смог ответить лишь голом на 76-й минуте в исполнении Жана-Филиппа Матета. Голевую передачу ему отдал Джеффри Шлупп.

А уже в добавленное время в ворота «горожан» был назначен пенальти, который точным ударом исполнил Майкл Олисе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Кристал Пэлас 2:2 Голы: 1:0 Джек Грилиш (24'), 2:0 Рико Льюис (54'), 2:1 Жан-Филипп Матета (76') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Натан Аке, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Филип Фоден, Хулиан Альварес Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Джеффри Шлупп (Matheus Franca, 81'), Крис Ричардс, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд (Дэвид Озо, 34'), Натаниэл Клайн, Жайро Ридевальд (Науиру Ахамада, 81'), Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета Предупреждения: Йоаким Андерсен (40'), Эдерсон Мораес (42')

«Манчестер Сити» в следующем туре сыграет на выезде с «Эвертоном».

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«Кристал Пэлас» будет играть на своем поле с «Брайтоном».