Капитан «Лутона» перенес остановку сердца во время матча с «Борнмутом»

на официальном сайте сделал заявление относительно ситуации с капитаном команды, который потерял сознание в матче с

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана "Лутона" произошла остановка сердца на поле, но к моменту, когда его уносили на носилках, он уже пришел в сознание.

Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медицинские бригады обеих сторон.

Тома перевели в больницу. Мы можем заверить болельщиков, что его состояние стабильное и в настоящее время он проходит дальнейшие обследования в присутствии своей семьи. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и теплые сообщения для Локса», — сказано в заявлении клуба.