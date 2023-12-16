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    Капитан «Лутона» перенес остановку сердца во время матча с «Борнмутом»

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    «Лутон» на официальном сайте сделал заявление относительно ситуации с капитаном команды Томом Локьером, который потерял сознание в матче с «Борнмутом».

    Игроки покидают поле
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    Игроки покидают поле

    «Наш медицинский персонал подтвердил, что у капитана "Лутона" произошла остановка сердца на поле, но к моменту, когда его уносили на носилках, он уже пришел в сознание.

    Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медицинские бригады обеих сторон.

    Тома перевели в больницу. Мы можем заверить болельщиков, что его состояние стабильное и в настоящее время он проходит дальнейшие обследования в присутствии своей семьи. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и теплые сообщения для Локса», — сказано в заявлении клуба.

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