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    Тренер «Монако»: Нам не хватало Головина

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    Наставник «Монако» Ади Хюттер высказался о поражении от «Лиона» в матче 16-го тура французской Лиги 1. Специалист заявил, что команде не хватило россиянина Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Как объяснить столь низкий уровень реализации опасных моментов? Нам явно не хватало Александра Головина в атаке, хотя Манес Аклиуше сыграл достаточно хорошо. Наша команда сыграла далеко не так плохо. Я не жалею о своём выборе, потому что единственное, чего нам не хватило для успеха, — это забитый мяч. Не думаю, что тот факт, что мы не забили сегодня, выбьет из колеи наших нападающих.

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    Такуми Минамино часто выводил партнёров на ударную позицию, Манес отвечал за креатив в центре поля, а Юссуф Фофана создал два опаснейших момента. Однако удача просто-напросто отвернулась от нас сегодня вечером. Тем не менее я уверен на все 100% в своих подопечных», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

    Головин пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

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