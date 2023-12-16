«Дженоа» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый гол забили гости на 28-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Дженоа». Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза уверенно пробил с точки.
На 48-й минуте «Дженоа» сравнял счет благодаря голу форварда хозяев Альберта Гюдмюндссона.
Футбол. Италия. Серия А
Дженоа — Ювентус 1:1
Голы: 0:1 Федерико Кьеза (пенальти) (28'), 1:1 Альберт Гудмундссон (48') Предупреждения: Данило (61'), Уэстон Маккенни (70'), Аркадиуш Милик (71'), Милан Бадель (74'), Massimiliano Allegri (78'), Руслан Малиновский (90 + 1')
После этого матча «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Дженоа» — на 14-й позиции (16 баллов).