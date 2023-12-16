«Атлетик» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голов

Нико Уильямс Фото: globallookpress.com
Голами отличились Горка Гурусета и Нико Уильямс. Полузащитник хозяев Ойян Сансет еще и не реализовал пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Атлетико 2:0
Голы: 1:0 Горка Гурусета (51'), 2:0 Нико Уильямс (64') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Беньят Прадос Диас (Микель Весга, 77'), Андер Эррера, Ойан Сансет (Унаи Гомес Эчеваррия, 85'), Иньяки Уильямс (Mikel Jauregizar, 85'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 90'), Горка Гурусета Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Родриго Де Пауль, 46'), Марио Эрмосо, Чаглар Сёюнджю (Хосе Хименес, 46'), Сауль Ньигес (Мемфис Депай, 60'), Коке, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 59'), Альваро Мората (Сесар Аспиликуэта, 67'), Самуэл Лино Предупреждение: Родриго Де Пауль (49')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. У «Атлетика» 32 пункта и пятая строчка в турнирной таблице.