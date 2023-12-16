ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 20:26
    • «Атлетико» уступил «Атлетику»
  • 20:04
    • «Челси» справился с «Шеффилдом»
  • 20:04
    • «Ньюкасл» разгромил на своем поле «Фулхэм»
  • 20:03
    • «Манчестер Сити» упустил победу против «Кристал Пэлас»
  • 19:29
    • «Боруссия» Дортмунд потеряла очки в матче с «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Атлетико» уступил «Атлетику»

    «Атлетик» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Атлетик
    В матче 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде уступил «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

    Нико Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс

    Голами отличились Горка Гурусета и Нико Уильямс. Полузащитник хозяев Ойян Сансет еще и не реализовал пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Атлетико 2:0
    Голы: 1:0 Горка Гурусета (51'), 2:0 Нико Уильямс (64') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Беньят Прадос Диас (Микель Весга, 77'), Андер Эррера, Ойан Сансет (Унаи Гомес Эчеваррия, 85'), Иньяки Уильямс (Mikel Jauregizar, 85'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 90'), Горка Гурусета Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Родриго Де Пауль, 46'), Марио Эрмосо, Чаглар Сёюнджю (Хосе Хименес, 46'), Сауль Ньигес (Мемфис Депай, 60'), Коке, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 59'), Альваро Мората (Сесар Аспиликуэта, 67'), Самуэл Лино Предупреждение: Родриго Де Пауль (49')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. У «Атлетика» 32 пункта и пятая строчка в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет «Барсу» в Валенсии?
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сохранит ли Рахмонов статус непобежденного?
  • Рахмонов — Томпсон. Прогноз и ставки
  • 1.40
    •
  • «Хетафе» огорчит и «Севилью»?
  • «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Андреева — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры