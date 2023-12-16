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    «Арсенал» — «Брайтон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брайтоном»

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    «Арсенал»
    Лондонский «Арсенал» дома сыграет с «Брайтоном» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 36 очков в 16-ти матчах. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет один балл. На счету «канониров» 11 побед, 3 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 33:15.

    В крайнем туре АПЛ «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне, с минимальным счетом уступив на выезде «Астон Вилле» (0:1). Исход встречи решил гол Макгинна, забитый на 7-й минуте матча.

    Это поражение прервало победную серию «Арсенала» во всех турнирах, которое до этого насчитывало 6 матчей. После встречи с «Астон Виллой» подопечные Микеля Артеты отправились на выезд в Нидерланды, где сыграли вничью с ПСВ в заключительном туре Лиги Чемпионов (1:1).

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    «Брайтон»

    «Брайтон» на данный момент занимает 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 16-ти встречах. На счету команды 7 побед, 5 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 33:28.

    В крайнем туре чемпионата Англии «чайки» дома не смогли справиться с новичком чемпионата — «Бёрнли» (1:1). Подопечные Роберто Де Дзерби сравняли счет на 77-й минуте благодаря точному удару Адингры.

    После матча с «Бёрнли» «Брайтон» одержал минимальную победу над «Марселем» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, которая позволила команде занять первое место в своем квартете и напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись гостевыми победами — 4:2 в Брайтоне и 3:0 в Лондоне. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Брайтона» 5 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон» с коэффициентом 1.96.

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