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    «Валенсия» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Барселоной»

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    «Барселона»
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    «Барселона»
    «Валенсия» на своем поле сыграет с «Барселоной» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Валенсия»

    Клуб из одноименного города набрал 19 очков в 16-ти матчах, расположившись на 11-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги. На счету «Валенсии» 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 17:21.

    «Летучие мыши» не могут победить в чемпионате на протяжении 4-х матчей подряд. За этот период «Валенсия» проиграла «Реалу» (1:2), «Жироне» (1:2) и «Хетафе» (0:1) и набрала одно очко в матче с «Сельтой» (0:0). В крайней встрече с «Хетафе» исход игры решил единственный гол Майораля, забитый на 87-й минуте.

    До этого «Валенсия» успешно преодолела стадию 1/32 финала Кубка Испании, минимально обыграв на выезде клуб «Ароса» (1:0).

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    «Барселона»

    «Сине-гранатовые» занимают 4-е место в чемпионате Испании, записав в свой актив 34 очка в 16-ти турах. «Барселона» одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и дважды уступила, забив при этом 30 голов в ворота соперников и пропустив 18 в свои.

    В середине недели «Барселона» не смогла на позитивной ноте закончить групповой этап Лиги Чемпионов, уступив в заключительном туре бельгийскому «Антверпену» на выезде (2:3). Несмотря на это, каталонцы сохранили за собой первую строчку и вышли в плей-офф.

    Это поражение стало для «Барселоны» вторым подряд после неудачи в крайнем туре против «Жироны» (2:4). Таким образом, подопечные Хави прервали свою беспроигрышную серию в Ла Лиге, которая до этого насчитывала 4 матча.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» дважды по 1:0 обыграла своего соперника. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 6 побед, «Валенсия» оказалась сильнее в 2-х встречах и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» с коэффициентом 2.10.

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