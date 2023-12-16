«Валенсия» — «Барселона». Матч пройдет в рамках 17-го тура испанской Примеры 16 декабря, начало — 23:00 (мск) «Валенсия» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Валенсия»

После 16-ти матчей «летучие мыши» идут в середине турнирной таблицы с 19 очками, показывая очень добротный и организованный футбол. В последнем туре подопечные Рубена Барахи уступили «Хетафе» со счетом 0:1.

Игра получилась очень равной, вязкой, в ней все решил единственный гол в самом конце встречи, когда защитника «Валенсии» не досмотрели за Борхой Майоралем. До этого было поражение от лидера чемпионата «Жироны» (1:2).

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Вообще, «Валенсия» в четырех последних матчах набрала всего одно очко, но ей откровенно не фартит, были матчи, где она заслуживала большего. При Рубене Барахе (лучшие годы игровой карьеры провел в Валенсии), который возглавил клуб в феврале 2023 года, «летучие мыши» играют в современный интенсивный футбол и не признают авторитетов.

Календарь и таблица испанской Примеры

Бараха активно ввел в основной состав молодежь из кантеры (Хави Гуэрра, Ярек Гасиоровски, Фран Перес и другие), которая с ходу вписалась в состав и уже играет ведущие роли в клубе. Есть в составе и футболисты, выполняющие роль дядек. Это в первую очередь Габриэль Паулиста и Хосе Гайя.

«Барселона»

После 16-ти туров подопечные Хави располагаются лишь на четвертой строчке в турнирной таблице Примеры. Хорошо, что обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а то над легендой клуба могли бы уже сгустится тучи.

В последнем туре «Барселона» проиграла главной сенсации сезона «Жироне» со счетом 2:4. Поражение стало абсолютно заслуженным, соперник играл гораздо лучше, что признали сами футболисты и главный тренер каталонского клуба.

Голы в составе «Барселоны» забивали Роберт Левандовский, к которому очень много нареканий по поводу текущей формы и результативности, и Илкай Гюндоган, который поразил ворота соперника в уже добавленное время.

До этого каталонцы взяли 10 очков из 12 возможных, хотя игра у команды пока не соответствует амбициям клуба. У «Барселоны» есть серьезные проблемы с развитием атак и результативностью, особенно в сравнении с главными конкурентами в лице «Реала», «Атлетико» и «Жироны».

Прогноз и ставка

Букмекеры явным фаворитом считают гостей. На победу «Барселоны» дают 1,68. На «Валенсию» — 5,40. Ничья — 4,10.

Рубен Бараха постарается со своей командой выстроить мощные оборонительные редуты, в которых должна будет увязнуть «Барселона», находящаяся не в лучшем состоянии.

На наш взгляд, отличным вариантом для прогноза и ставки будет индивидуальный тотал на «Барселону» меньше 1,5 (забьет менее двух голов) за 2,10.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Валенсии» с форой 0 за 4,10. На домашнем стадионе клуба «Месталье» всегда очень сложно играть соперникам.