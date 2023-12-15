Тренер «Жироны»: Чтобы финишировать в топ-4, нам нужно быть настоящими победителями

Главный тренервысказался о шансах команды на чемпионство в испанской Примере.

«Сейчас не время говорить, что мы можем выиграть Ла Лигу. Но мы можем претендовать на выход в еврокубки. Через 10 матчей я увижу, есть ли у нас возможность бороться за чемпионство, но мы еще не достигли последней трети турнира.

Баланс, который существует в первом дивизионе, говорит о том, что, проиграв два-три матча, ты немного опустишься в таблице. При этом мы уверены, что ни "Реал", ни "Барса", ни "Атлетико" не будут часто терять очки.

Чтобы финишировать в топ-4, нам нужно быть настоящими победителями, и это очень сложно. Я не загадываю дальше следующего матча, но у меня есть чувство, что мы будем бороться за выход в еврокубки», — сказал Мичел в интервью Marca.

После 16-и туров в Примере «Жирона» занимает 1-е место в таблице с 41-м баллом в активе. В следующем матче команды сыграет с «Алавесом» 18-го декабря.