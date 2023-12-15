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    Тренер «Жироны»: Чтобы финишировать в топ-4, нам нужно быть настоящими победителями

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    Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о шансах команды на чемпионство в испанской Примере.

    Мичел
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    Мичел

    «Сейчас не время говорить, что мы можем выиграть Ла Лигу. Но мы можем претендовать на выход в еврокубки. Через 10 матчей я увижу, есть ли у нас возможность бороться за чемпионство, но мы еще не достигли последней трети турнира.

    Баланс, который существует в первом дивизионе, говорит о том, что, проиграв два-три матча, ты немного опустишься в таблице. При этом мы уверены, что ни "Реал", ни "Барса", ни "Атлетико" не будут часто терять очки.

    Чтобы финишировать в топ-4, нам нужно быть настоящими победителями, и это очень сложно. Я не загадываю дальше следующего матча, но у меня есть чувство, что мы будем бороться за выход в еврокубки», — сказал Мичел в интервью Marca.

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