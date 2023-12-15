Сегодня в 18:00 по московскому времени действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сыграет дома с «Кристал Пэлас». За ходом встречи 17-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

На счету «горожан» 33 очка в 16-ти турах, что позволяет им занимать текущую четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» одержал 10 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 38:18.

В предыдущем туре подопечные Хосепа Гвардиолы в волевом стиле обыграли на выезде «Лутон» (2:1). Эта победа стала для «Манчестер Сити» первой с начала ноября, когда «горожане» разгромили дома «Борнмут» (6:1) в рамках 11-го тура. После этого действующие чемпионы страны сыграли вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3), а также уступили «Астон Вилле» (0:1).

В середине недели «Манчестер Сити» сыграл свой последний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу из шести на данном этапе, экспериментальным составом одолев на выезде сербскую «Црвену Звезду» (3:2).

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 16-ти турах. На счету «Кристал Пэлас» 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 15:23.

«Орлы» подходят к матчу с «Манчестер Сити» с серией из 5-ти матчей без побед. За этот период «Кристал Пэлас» набрал одно очко, сыграв вничью в дерби с «Вест Хэмом» (1:1).

В крайнем туре АПЛ подопечные Роя Ходжсона были близки к победе над «Ливерпулем», но при счете 1:0 в свою пользу остались в меньшинстве за 15 минут до окончания основного времени матча и не смогли удержать нужный результат. Как итог — «Кристал Пэлас» пропустил дважды на 76-й и 91-й минутах и потерпел очередное поражение.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» оба раза обыграл своего соперника — 4:2 дома и 1:0 на выезде. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 6 побед, «Кристал Пэлас» праздновал успех в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 1.86.