ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • 20:44
    • «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Гвардиола о тренере «Кристал Пэлас»: У него внутри есть огонь и страсть

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Кристал Пэлас
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу наставника «Кристал Пэласа» Роя Ходжсона.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Не думаю, чтобы я смог тренировать в таком же возрасте. У него внутри есть огонь и страсть для того, чтобы быть на том месте, где он находится. Его команды действительно хороши», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

  • Лига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • Подводим итоги группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • Сегодня

    • Напомним, что «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» 16-го декабря в 18:00 мск в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 33 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли у «Ноттингема» шансы против «Тоттенхэма»?
  • «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сохранит ли Рахмонов статус непобежденного?
  • Рахмонов — Томпсон. Прогноз и ставки
  • 1.40
    •
  • «Аль-Иттихад» проследует в полуфинал
  • «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры