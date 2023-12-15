Гвардиола о тренере «Кристал Пэлас»: У него внутри есть огонь и страсть

Главный тренероценил работу наставника

«Не думаю, чтобы я смог тренировать в таком же возрасте. У него внутри есть огонь и страсть для того, чтобы быть на том месте, где он находится. Его команды действительно хороши», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» 16-го декабря в 18:00 мск в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 33 очками в активе.