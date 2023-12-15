«Бетис» уступил «Рейнджерс», «Спарта» победила «Арис»

Победу гостям принесли голы Абдалла Симы, Сирила Дессерса и Кемара Руфа.
Футбол. Лига Европы. Группа C
Бетис — Глазго Рейнджерс 2:3
Голы: 0:1 Абдалла Сима (10'), 1:1 Хуан Миранда (14'), 1:2 Сирил Дессерт (20'), 2:2 Айосе Перес (37'), 2:3 Кемар Руф (78') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин (Айтор Руйбаль, 82'), Херман Песселья, Хуан Миранда, Марк Рока, Вилльям Карвалью (Луис Энрике, 82'), Андрес Гуардадо, Иско, Ассане Диао (, 70'), Айосе Перес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Борна Баришич, Бен Дэвис, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Хосе Сифуэнтес (Дуджон Стерлинг, 46'), Крис Башам, Росс Маккосленд (Рабби Матондо, 65'), Сирил Дессерт, Абдалла Сима, Сэм Ламмерс Предупреждения: Иско (58'), Крис Башам (64'), Джеймс Тавернье (82'), Марк Рока (88'), Кемар Руф (90')
В параллельной игре «Арис» Александра Кокорина проиграл пражской «Спарте» со счетом 1:3. Россиянин провел на поле 85 минут, не отметившись результативными действиями.
Футбол. Лига Европы. Группа C
Арис Лимасол — Спарта П 1:3
Голы: 0:1 Ян Кухта (4'), 0:2 Велько Бирманчевич (11'), 0:3 Велько Бирманчевич (45 + 1'), 1:3 Лео Бенгтссон (84') Арис Лимасол: Вана, Стив Яго, Алекс Йован Кевин Мукету-Муссунда (Франц Брорссон, 46'), Слободан Урошевич, Кажу, Михлали Самсон Маямбела Мабути (Матия Шполярич, 76'), Юлиус Сёке (Морган Браун, 65'), Кароль Струски, Янник Гомис (Джейден Шон Монтнор, 65'), Лео Бенгтссон, Александр Кокорин (Мариуш Стемпиньски, 85') Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Ярослав Зелены, Ладислав Крейчи, Асгер Сёренсен (Патрик Выдра, 66'), Мартин Витик, Лукаш Гараслин (Адам Карабец, 66'), Велько Бирманчевич (Якуб Пешек, 78'), Каан Кайринен, Казим Лячи, Ян Кухта (Виктор Олатунджи, 78'), Анхело Пресиадо (Томаш Виснер, 36') Предупреждения: Ладислав Крейчи (3'), Кажу (77'), Морган Браун (86'), Каан Кайринен (87'), Франц Брорссон (90 + 1')
«Рейнджерс» набрал 11 очков и занял первое место в группе. В плей-офф также отправилась «Спарта» (10).
Календарь и таблица Лиги Европы
«Бетис» (9) весной продолжит борьбу в Лиге конференций. «Арис» (4) завершил игру в еврокубках.