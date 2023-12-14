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    Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч ЛЕ с «Ракувом»

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    Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Ракув» — «Аталанта».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Ракув»: В. Ковачевич, Раковицан, А. Ковачевич, Рундич, Тудор, Берггрен, Плавшич, Кочергин, Йебоа, Зволински, Новак.

    «Аталанта»: Карнесекки, Хатебур, Бонфанти, Хольм, Лунго, Цортеа, Адопо, Пашалич, Миранчук, Де Кетеларе, Мурьель.

  • Ракув — Аталанта прямая трансляция 14.12.2023 в 23:00
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    • Матч между этими командами состоится 14-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка тут.

    После 5-и туров «Ракув» занимает последнее 4-е место в группе D с 4 очками в активе. «Аталанта» — на 1-й позиции (11 баллов).

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