Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч ЛЕ с «Ракувом»

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы

«Ракув»: В. Ковачевич, Раковицан, А. Ковачевич, Рундич, Тудор, Берггрен, Плавшич, Кочергин, Йебоа, Зволински, Новак.

«Аталанта»: Карнесекки, Хатебур, Бонфанти, Хольм, Лунго, Цортеа, Адопо, Пашалич, Миранчук, Де Кетеларе, Мурьель.

Матч между этими командами состоится 14-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка тут.

После 5-и туров «Ракув» занимает последнее 4-е место в группе D с 4 очками в активе. «Аталанта» — на 1-й позиции (11 баллов).