Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»

стал новым новым главным тренером молодежной команды сообщает пресс-служба московского клуба.

Хохлов сменил на этом посту Вячеслава Вашкевича, под руководством которого «молодежка» «железнодорожников» стала победителем Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Ранее в этом сезоне 47-летний Хохлов был уволен из «Сочи». До этого он работал в «Роторе», московском «Динамо» и «Кубани».

С молодежной командой «Динамо» Хохлов становился победителем молодежного чемпионата России в сезонах-2013/14 и 2014/15.

В качестве игрока Хохлов выигрывал чемпионат России в составе «Локомотива» в 2004 году, а в 2005-м стал обладателем Суперкубка.