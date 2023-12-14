Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»

Дмитрий Хохлов Фото: globallookpress.com
Хохлов сменил на этом посту Вячеслава Вашкевича, под руководством которого «молодежка» «железнодорожников» стала победителем Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Ранее в этом сезоне 47-летний Хохлов был уволен из «Сочи». До этого он работал в «Роторе», московском «Динамо» и «Кубани».
С молодежной командой «Динамо» Хохлов становился победителем молодежного чемпионата России в сезонах-2013/14 и 2014/15.
В качестве игрока Хохлов выигрывал чемпионат России в составе «Локомотива» в 2004 году, а в 2005-м стал обладателем Суперкубка.