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    Карпин считает Головина игроком года

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    Сегодня, 14 декабря, в полночь «СЭ» объявит лучшего футболиста 2023 года в России.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    В голосовании принимали участие 16 ведущих российских тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания, а также болельщики, отдававшие свои голоса на сайте «Спорт-Экспресс».

    Одним из тренеров, участвовавших в опросе, стал наставник «Ростова» и национальной сборной Валерий Карпин. Он назвал свою пятерку.

    Календарь и таблица РПЛ

    На первом месте идет Александр Головин («Монако»). Дальше за ним Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»).

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