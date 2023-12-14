Карпин считает Головина игроком года

Сегодня, 14 декабря, в полночь «СЭ» объявит лучшего футболиста 2023 года в России.

В голосовании принимали участие 16 ведущих российских тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания, а также болельщики, отдававшие свои голоса на сайте «Спорт-Экспресс».

Одним из тренеров, участвовавших в опросе, стал наставник «Ростова» и национальной сборной Валерий Карпин. Он назвал свою пятерку.

Календарь и таблица РПЛ

На первом месте идет Александр Головин («Монако»). Дальше за ним Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»).