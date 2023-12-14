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    Журнал FourFourTwo признал Роберто Баджо лучшим игроком в истории итальянского футбола

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    Популярный портал FourFourTwo сделал рейтинг лучших игроков в истории итальянского футбола.

    Роберто Баджо
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    Роберто Баджо

    Первую строчку в нем занял Роберто Баджо, завершивший свою блистательную карьеру в 2004 году. За свою карьеру «Божественный хвостик» выступал за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». В составе итальянской сборной он завоевал серебро на чемпионате мира 1994 года и бронзу в 1990 году.

    Следом за ним издание поставило бывшего «Милана» Паоло Мальдини. На третьей позиции экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    Самое интересное, что среди 32 первых позиции нет ни одного действующего игрока. Только на 25-м месте расположился экс-защитник «Ювентуса» 39-летний Джорджо Кьеллини, объявивший на днях о завершении карьеры.

    Топ-10 рейтинга FourFourTwo    :

    1. Роберто Баджо
    2. Паоло Мальдини
    3. Джанлуиджи Буффон
    4. Джузеппе Меацца
    5. Джанни Ривера
    6. Франческо Тотти
    7. Франко Барези
    8. Андреа Пирло
    9. Дино Дзофф
    10. Алессандро Дель Пьеро

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