Журнал FourFourTwo признал Роберто Баджо лучшим игроком в истории итальянского футбола

Популярный портал FourFourTwo сделал рейтинг лучших игроков в истории итальянского футбола.

Первую строчку в нем занял Роберто Баджо, завершивший свою блистательную карьеру в 2004 году. За свою карьеру «Божественный хвостик» выступал за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». В составе итальянской сборной он завоевал серебро на чемпионате мира 1994 года и бронзу в 1990 году.

Следом за ним издание поставило бывшего «Милана» Паоло Мальдини. На третьей позиции экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Самое интересное, что среди 32 первых позиции нет ни одного действующего игрока. Только на 25-м месте расположился экс-защитник «Ювентуса» 39-летний Джорджо Кьеллини, объявивший на днях о завершении карьеры.



Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. Роберто Баджо

2. Паоло Мальдини

3. Джанлуиджи Буффон

4. Джузеппе Меацца

5. Джанни Ривера

6. Франческо Тотти

7. Франко Барези

8. Андреа Пирло

9. Дино Дзофф

10. Алессандро Дель Пьеро