Журнал FourFourTwo признал Роберто Баджо лучшим игроком в истории итальянского футбола

Первую строчку в нем занял Роберто Баджо, завершивший свою блистательную карьеру в 2004 году. За свою карьеру «Божественный хвостик» выступал за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». В составе итальянской сборной он завоевал серебро на чемпионате мира 1994 года и бронзу в 1990 году.
Следом за ним издание поставило бывшего «Милана» Паоло Мальдини. На третьей позиции экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
Самое интересное, что среди 32 первых позиции нет ни одного действующего игрока. Только на 25-м месте расположился экс-защитник «Ювентуса» 39-летний Джорджо Кьеллини, объявивший на днях о завершении карьеры.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo:
1. Роберто Баджо
2. Паоло Мальдини
3. Джанлуиджи Буффон
4. Джузеппе Меацца
5. Джанни Ривера
6. Франческо Тотти
7. Франко Барези
8. Андреа Пирло
9. Дино Дзофф
10. Алессандро Дель Пьеро