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    Globo: Ренан хочет вернуться в Бразилию, он считает, что потерял место в основе «Зенита»

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    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан хочет вернуться в Бразилию в зимнее трансферное окно, сообщает главное бразильское издание Globo.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    Роберт Ренан недоволен постоянным пребыванием в запасе петербургского клуба и считает, что на него не рассчитывает «Зенит». Сейчас 20-летний центральный защитник ведет переговоры со своим родным «Коринтиансом» о возвращении.

    Напомним, что несколько дней назад прошла информация о желании лондонского «Вест Хэма» взять Ренана в аренду с последующим правом выкупа.

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    • Бразильский защитник принадлежит «Зениту» до лета 2028 года, он перешел сюда в январе 2023 года за € 9 млн из «Коринтианса».

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