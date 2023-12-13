Globo: Ренан хочет вернуться в Бразилию, он считает, что потерял место в основе «Зенита»

Центральный защитник «Зенита»хочет вернуться в Бразилию в зимнее трансферное окно, сообщает главное бразильское издание Globo.

Роберт Ренан недоволен постоянным пребыванием в запасе петербургского клуба и считает, что на него не рассчитывает «Зенит». Сейчас 20-летний центральный защитник ведет переговоры со своим родным «Коринтиансом» о возвращении.

Напомним, что несколько дней назад прошла информация о желании лондонского «Вест Хэма» взять Ренана в аренду с последующим правом выкупа.

Бразильский защитник принадлежит «Зениту» до лета 2028 года, он перешел сюда в январе 2023 года за € 9 млн из «Коринтианса».