Три арбитра РПЛ получали взятки от экс-директора «Чайки»

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа приговорил бывшего исполнительного директора клуба «Чайка» (Песчанокопское)к штрафу в размере 1,8 млн рублей, признав его виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре, сообщает ТАСС.

Мера пресечения Баяну до исполнения решения суда оставлена без изменения в виде подписки о невыезде.

В своем последнем слове Баян признал вину и сказал, что намерен отказаться от работы в спорте.

Баян также сообщил, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах РПЛ.

По информации телеграм-канале «Мутко против», речь идет о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые действительно обслуживают матчи чемпионата России.

По данным суда, с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го перед проведением матчей Баян предлагал судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы «Чайки».