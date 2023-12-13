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    Три арбитра РПЛ получали взятки от экс-директора «Чайки»

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    Судья Железнодорожного районного суда Воронежа приговорил бывшего исполнительного директора клуба «Чайка» (Песчанокопское) Олега Баяна к штрафу в размере 1,8 млн рублей, признав его виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров и одном предварительном сговоре, сообщает ТАСС.

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    Мера пресечения Баяну до исполнения решения суда оставлена без изменения в виде подписки о невыезде.

    В своем последнем слове Баян признал вину и сказал, что намерен отказаться от работы в спорте.

    Баян также сообщил, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах РПЛ.

    По информации телеграм-канале «Мутко против», речь идет о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые действительно обслуживают матчи чемпионата России.

    По данным суда, с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го перед проведением матчей Баян предлагал судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы «Чайки».

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