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    Спортдиректор «Целе»: Егором Пруцевым интересуются в Европе

    Футбол Црвена Звезда Футбол России
    Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин сообщил об интересе европейских клубов к российскому полузащитнику Егору Пруцеву.

    Егор Пруцев
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    Егор Пруцев

    «У Егора Пруцева в "Целе" всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок.

    В "Црвене Звезде" ему было тяжело, потому что они играют в схему, куда ему тяжело попасть.

    Мы точно будем серьезно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов.

    Много европейских клубов проявляет интерес к Егору ― он парень с дриблингом, дает большой объем работы. Такие сразу привлекают внимание», — приводит слова Голубина «Чемпионат».

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