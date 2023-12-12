Спортдиректор «Целе»: Егором Пруцевым интересуются в Европе

Спортивный директор словенского «Целе»сообщил об интересе европейских клубов к российскому полузащитнику

«У Егора Пруцева в "Целе" всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок.

В "Црвене Звезде" ему было тяжело, потому что они играют в схему, куда ему тяжело попасть.

Мы точно будем серьезно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов.

Много европейских клубов проявляет интерес к Егору ― он парень с дриблингом, дает большой объем работы. Такие сразу привлекают внимание», — приводит слова Голубина «Чемпионат».