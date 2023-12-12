Мевля приостановил карьеру футболиста

, агент словенского защитника, высказался о будущем футболиста.

«На данный момент, я думаю, что правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести всё в порядок», — цитирует Новикова «Чемпионат».

Напомним, в начале 2023 года о расторжении контракта с 32-летним защитником объявил московский «Спартак». В чемпионате России, помимо московского клуба, Мевля также играл за санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов».