Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

опубликовали стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Куадрадо, Аугусто, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Фраттези, Тюрам, Мартинес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик, Оярсабаль.

Матч между этими командами состоится 12-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов посмотрите тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

«Интер» занимает 2-е место в группе D с 11-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 1-й позиции с тем же количеством набранных баллов.