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    Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

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    «Интер» и «Реал Сосьедад» опубликовали стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Куадрадо, Аугусто, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Фраттези, Тюрам, Мартинес.

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик, Оярсабаль.

  • Интер — Реал Сосьедад прямая трансляция 12.12.2023 в 23:00
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    • Матч между этими командами состоится 12-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов посмотрите тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

    «Интер» занимает 2-е место в группе D с 11-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 1-й позиции с тем же количеством набранных баллов.

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