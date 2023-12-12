Харгривз посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Соланке

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»отметил, что манкунианцам стоит купить форварда «Борнмута»

«На месте "Юнайтед" я бы взял его. В академии "Челси" он был очень хорош, а в "Ливерпуле" Соланке просто не мог играть постоянно. Там были Мане, Салах и Фирмино, у Доминика не было шансов пробиться в основу. Точно такую же ситуацию мы видели с Заха в "Манчестере". Уилфрид не был к этому готов в силу своего возраста.

Сейчас, думаю, Соланке может проявить себя на другом уровне. Неважно, в "Ман Юнайтед" или где бы то ни было ещё. Уверен, у него будет ещё один шанс взобраться на вершину», — приводит слова Харгривза Hitc.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне 26-летний Соланке сыграл 16 встреч за «Борнмут» в рамках АПЛ, забил 8 мячей и сделал один ассист.