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    Харгривз посоветовал «Манчестер Юнайтед» приобрести Соланке

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз отметил, что манкунианцам стоит купить форварда «Борнмута» Доминика Соланке.

    Оуэн Харгривз
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    Оуэн Харгривз

    «На месте "Юнайтед" я бы взял его. В академии "Челси" он был очень хорош, а в "Ливерпуле" Соланке просто не мог играть постоянно. Там были Мане, Салах и Фирмино, у Доминика не было шансов пробиться в основу. Точно такую же ситуацию мы видели с Заха в "Манчестере". Уилфрид не был к этому готов в силу своего возраста.

    Сейчас, думаю, Соланке может проявить себя на другом уровне. Неважно, в "Ман Юнайтед" или где бы то ни было ещё. Уверен, у него будет ещё один шанс взобраться на вершину», — приводит слова Харгривза Hitc.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне 26-летний Соланке сыграл 16 встреч за «Борнмут» в рамках АПЛ, забил 8 мячей и сделал один ассист.

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