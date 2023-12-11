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    Семак: У «Зенита» нет предложений по Ренану

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему бразильский защитник Роберт Ренан потерял место в основном составе.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    Сообщалось, что Ренан во время зимней паузы в чемпионате России перейдет в «Коринтианс».

    «Как раз по поводу Ренана предложений на сегодняшний день абсолютно нет. Так же как и по любому другому игроку. Если кого-то что-то не устраивает, конечно, нужно решать вместе с клубом этот вопрос.

    Но он игрок молодой, и нестабильность есть у него в этом сезоне. Он достаточно хорошо начал, потом на каком-то этапе Алип стал смотреться лучше. В нынешней ситуации, конечно, он бы мог выйти [в матче с "Пари НН"], но игровой тонус он немножко растерял.

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    • На тех тренировках, которые мы проводим, мы видим, что в нем уверенности недостаточно для того, чтобы выходить сейчас в стартовом составе. Риск достаточно высокий.

    Если бы игра складывалась легче, мы, возможно, его выпустили бы. По такой игре лучше было дать возможность сыграть ребятам, у которых игровой тонус на хорошем уровне», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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