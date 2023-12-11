В «Ахмате» рассказали о будущем Ромащенко

Спортивный директоропроверг слухи о возможном увольнениис поста главного тренера команды.

«Бывают бредовые слухи про наш клуб и его тренерский штаб, которые мы комментировать не будем. Мы рассчитываем на наш тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко. Вопрос по этому на сегодняшний день ни в каком формате не стоит. Ромащенко со своим тренерским штабом готовит команду к весенней части чемпионата, и мы вместе активно работаем над усилением состава», — цитирует Газзаева Sport24.

Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа. Под его руководством грозненцы провели в РПЛ 14 матчей, одержав 3 победы, потерпев 6 поражений и 5 раз сыграв вничью. Команда из Чечни после 18 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь всего в 4 очках от зоны вылета.