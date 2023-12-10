Полузащитник «Оренбурга» сравнил Смолова и Дзюбу

Хавбек «Оренбурга»высказался о том, кто из двух российских форвардов сильнее —или

«Федя, он во всём сильнее. Может сыграть и в центре нападения, и "десятку". Он умный футболист, не зря в "Сельте" забивал "Реалу", "Барселоне".

Не могу сравнивать их человеческие качества, потому что с Артёмом не знаком, но Федя очень открытый парень», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Смолов повел 21 матч за московское «Динамо» во всех официальных турнирах, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Дзюба в 20 встречах за «Локомотив» отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.