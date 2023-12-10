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    Полузащитник «Оренбурга» сравнил Смолова и Дзюбу

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    Хавбек «Оренбурга» Николай Титков высказался о том, кто из двух российских форвардов сильнее — Фёдор Смолов или Артём Дзюба.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Федя, он во всём сильнее. Может сыграть и в центре нападения, и "десятку". Он умный футболист, не зря в "Сельте" забивал "Реалу", "Барселоне".

    Не могу сравнивать их человеческие качества, потому что с Артёмом не знаком, но Федя очень открытый парень», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Смолов повел 21 матч за московское «Динамо» во всех официальных турнирах, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

    Дзюба в 20 встречах за «Локомотив» отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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