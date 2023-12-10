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    Тен Хаг: Я должен взять на себя ответственность за подобный результат

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута» (0:3).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я должен взять на себя ответственность за подобный результат. Понимаю, что наши болельщики разочарованы. Мы все разочарованы.

    Команда должна сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Когда ты начинаешь матч так же, как мы в игре с "Борнмутом", исход игры сразу становится предрешённым. "Борнмут" — хороший соперник, но мы всё равно должны играть лучше», — цитирует тен Хага Фабрицио Романо.

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