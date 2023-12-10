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    Ташуев: Очко в матчах с топ‑клубами — это нормальный результат

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    Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Динамо» (1:1).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Если брать рейтинги клубов, конечно, цена футболистов "Динамо" и нашего клуба разнится в разы. Так что очко в матчах с топ‑клубами не то чтобы хорошо, но это нормально. Хотя обе команды стремились выиграть матч. Конечно, качество поля сказывалось. Мы хотели играть в доминантный футбол, но все мы знаем, что у "Динамо" есть игроки высокого уровня.

    Удовлетворен ли местом "Факела" в турнирной таблице? Если брать место, когда я только пришел в команду, и сейчас, то да. Думаю, нет никакого смысла расстраиваться. Мы набрали много очков после нашего прихода в команду. Нормальный результат, вся борьба впереди», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

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