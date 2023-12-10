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    Нобоа: Для меня трофей лучшего игрока матча важен, но три очка важнее

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о матче против «Оренбурга» (1:1).

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Для меня трофей лучшего игрока матча важен, но три очка важнее. Мы потеряли победу на последних минутах. 2023 год очень‑очень тяжелый для нас.

    Конечно, будем работать. Ситуация сложная, мы последние. Надо смотреть дальше, у нас перерыв большой, нужны усиления.

    оя мотивация в том, что мои дети со мной, они смотрят каждую игру, как я играю. Для меня это самое важное. Я счастлив, когда играю в футбол», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

    После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15).

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