«Краснодар» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Арутюнян, Ахметов, Черников, Сперцян, Батчи, Олусегун, Мозес.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Роша, Мойзес, Гаич, Мендес, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Матч между этими командами состоится 10-го декабря в 19:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка тут.

«Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе после 17-и сыгранных матчей. ЦСКА — на 7-й позиции (28 баллов).