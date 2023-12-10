Клюев: В какой‑то мере «Сочи» не хватило везения

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о матче против(1:1).

«В какой‑то мере не хватило везения. Вроде бы уже была концовка матча, хорошую игру провели, чуть‑чуть не доиграли эпизод, дали сделать хорошую передачу, проиграли борьбу. К сожалению, так бывает.

Понятно, что команда соперника во втором тайме сделала четыре замены, в этом нюанс. Нам во втором тайме надо было забивать еще второй гол. Тогда все, наверное, было бы завершено.

Упаднические настроения? Конечно, нет. Есть матчи, в которых еще можно все вернуть, и подниматься. Матч показал, что команда умеет играть в футбол, в первом тайме кучу моментов создали. Немного отдохнем и команда будет готовиться, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15).