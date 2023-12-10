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    Гвардиола: У Холанна стрессовая реакция кости стопы. Не знаю, сколько займет восстановление

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие форварда Эрлинга Холанна в заявке на матч с «Лутон Таун» (2:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У него стрессовая реакция кости стопы. После последней игры против "Астон Виллы" (0:1) он почувствовал боль и не может играть. Я не знаю, сколько займет восстановление. День за днем, неделя за неделей — посмотрим, что произойдет.

    Эрлин был очень важен с тех пор, как перешел, это точно. Но по ходу сезона мы сталкиваемся с подобными вещами. Травмы, дисквалификации и другие проблемы. Мы должны адаптироваться», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Команда Хосепа Гвардиолы с 33 очками на четвертом месте в АПЛ. «Лутон» продолжает находиться в зоне вылета с 9 баллами.

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