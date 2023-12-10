Гвардиола: У Холанна стрессовая реакция кости стопы. Не знаю, сколько займет восстановление

Главный тренерпрокомментировал отсутствие форвардав заявке на матч с(2:1).

«У него стрессовая реакция кости стопы. После последней игры против "Астон Виллы" (0:1) он почувствовал боль и не может играть. Я не знаю, сколько займет восстановление. День за днем, неделя за неделей — посмотрим, что произойдет.

Эрлин был очень важен с тех пор, как перешел, это точно. Но по ходу сезона мы сталкиваемся с подобными вещами. Травмы, дисквалификации и другие проблемы. Мы должны адаптироваться», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Команда Хосепа Гвардиолы с 33 очками на четвертом месте в АПЛ. «Лутон» продолжает находиться в зоне вылета с 9 баллами.