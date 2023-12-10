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    «Эвертон» одержал уверенную победу над «Челси»

    «Эвертон» — «Челси»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

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    В матче 16-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле выиграл у «Челси» — 2:0.

    Аблулаей Дукуре
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    Аблулаей Дукуре

    Первый тайм не принес забитых мячей.

    Лишь на 54-й минуте полузащитник «ирисок» Абдулайе Дукуре смог забить первый гол в матче.

    Ну а на исходе основного времени молодой нападающий Льюис Доббин установил окончательный счет — 2:0 в пользу «Эвертона». Для 20-летнего нападающего это первый гол в АПЛ.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Челси 2:0
    Голы: 1:0 Абдулайе Дукуре (54'), 2:0 Lewis Dobbin (90 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Нэйтан Паттерсон, 41'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джек Харрисон (Lewis Dobbin, 86'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе (Амаду Онана, 46'), Абдулайе Дукуре, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 67') Челси: Роберт Санчес (Джордже Петрович, 84'), Марк Кукурелья (Ян Матсен, 84'), Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Рис Джеймс (Леви Колвилл, 27'), Конор Галлахер, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Рахим Стерлинг, 66'), Армандо Броя (Николас Джексон, 67'), Михаил Мудрик Предупреждения: Идрисса Гейе (15'), Коул Палмер (20'), Джеррэд Брэнтуэйт (59'), Михаил Мудрик (73')

    «Эвертон» теперь имеет 13 очков (10 сняли за финансовые нарушения) и идет на 17-м месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» с 19 очками — 12-й.

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