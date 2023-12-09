Испанский журналист: Захарян способен стать такой же важной фигурой для «Реала Сосьедада», как в свое время Карпин

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика дал послематчевый комментарий после победы над «Валенсией» (3:0) и персонально затронул игру

«Арсен оправился от своих болезней и показывает отличный уровень в сегодняшнем матче несмотря на то, что в среду на Кубке Испании у него был не лучший день. Постепенно он адаптируется. Иманол Альгуасил ожидает от него большего, чем ассисты и голы, но в клубе довольны его прогрессом. Теперь россиянин пользуется тем, что Андер Барренечеа травмирован, сохраняет стабильность в каждом матче и строит игру "Сосьедада".

Сегодня он проводит одну из своих лучших игр. Однако я и болельщики клуба верят, что Захарян все еще может вырасти намного больше и стать более влияющим на игру футболистом, как Валерий Карпин», — сказал де ла Рика Sport24.

Арсен Захарян вышел в стартовом составе в матче против «Валенсии», провел на поле 78 минут и отдал результативную передачу во втором голе.