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    Семак прокомментировал победу над «Пари НН»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Очень тяжело игра складывалась. В принципе, ожидаемо, потому что "Пари НН" пропускает мало, команда пропустила меньше нас и идет второй по этому показателю после "Краснодара", обороняться умеют. Мы, в свою очередь, хорошо, что смогли забить мяч, но в дальнейшем, к сожалению, те моменты, которые были у нас в контратаках и позиционных, не хватало у нас качества в завершении, хороших предголевых передач. Моменты для этого были, но, к сожалению, брака было много. В обороне, за исключением углового, где был достаточно опасный момент у наших ворот, в остальном сыграли надежно, в этом компоненте вопросов сегодня не было. Понятно, что состояние игроков тех, которые выходили сегодня, и травмы, которые повлияли на ход матча и качество нашей игры, тоже имели место», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    Пока «Зенит» возглавил таблицу с 36 очками. «Пари НН» идет девятым и имеет на 12 очков меньше.

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