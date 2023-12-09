Руденко подписал новый контракт с «Химками»

Нападающий «Химок»подписал новое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Руденко играет за «Химки» с 2022 года.

«Рад продлению контракта с 'Химками', ведь это признак того, что мы с клубом смотрим в одном.

У нас большие цели на вторую часть сезона и последующие годы, буду всеми силами способствовать выходу клуба в РПЛ и приносить как можно больше пользы. Хочу поблагодарить инвестора клуба, руководство и тренерский штаб за оказанное доверие», — цитирует Руденко пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Руденко в 19 встречах забил 7 мячей и сделал три ассиста.