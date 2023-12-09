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    Эмери: «Арсенал»? Возможно, эта игра против лучшей команды АПЛ в этом сезоне

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Арсенал
    Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, чего ждет от матча АПЛ с «Арсеналом».

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Игра начнется 9 декабря в 20:30 мск.

    «Мы добавляем опыт некоторых игроков и опыт в Европе, играя много матчей. В субботу мы проведём четвёртый матч за десять дней.

    Я планирую очень глубоко проанализировать, как мы можем подготовиться к предстоящему матчу, надеюсь, что мы будем лучше выступать индивидуально и коллективно. То, как мы завершили матч в среду, очень важно, потому что они приложили потрясающие усилия, но это было нелегко. Если хотим играть на таком уровне, играть против лучших команд мира в Премьер-лиге, задача очень сложная.

    Календарь и таблица АПЛ

    Наша цель — разделить захватывающий момент с нашими болельщиками, с соперниками, с которыми мы хотим встретиться. Еще один шаг вперед, игра против, возможно, лучшей команды Премьер-лиги в этом сезоне», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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