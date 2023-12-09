Football Insider: Брантуэйт вряд ли уйдет из «Эвертона» зимой

Центральный защитник «Эвертона»вероятнее всего останется в клубе до конца сезона, сообщает Football Insider.

Им активно интересовался «Тоттенхэм», он делал предложение, видел в молодом защитнике реальное усиление состава, но получил отказ.

Джеррэд Брантуэйт сам не захотел покидать стан «ирисок», поэтому «Тоттенхэм» переключился на других кандидатов на проблемную позицию центрального защитника.

В этом сезоне 21-летний защитник сыграл за «Эвертон» 15 матчей и имеет действующий контракт с клубом до 2027 года. На портале Transfermarkt цена Брантуэйт равна € 18 млн.