Football Insider: Брантуэйт вряд ли уйдет из «Эвертона» зимой

Джеррэд Брантуэйт Фото: globallookpress.com
Им активно интересовался «Тоттенхэм», он делал предложение, видел в молодом защитнике реальное усиление состава, но получил отказ.
Джеррэд Брантуэйт сам не захотел покидать стан «ирисок», поэтому «Тоттенхэм» переключился на других кандидатов на проблемную позицию центрального защитника.
В этом сезоне 21-летний защитник сыграл за «Эвертон» 15 матчей и имеет действующий контракт с клубом до 2027 года. На портале Transfermarkt цена Брантуэйт равна € 18 млн.