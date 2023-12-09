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    Дортмундская «Боруссия» уступила дома «Лейпцигу»

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    В центральном матче 14-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле уступила «Лейпцигу» со счетом 2:3.

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    Уже на 15-й минуте был удален защитник «шмелей» Матс Хуммельс.

    «Лейпциг» вышел на 32-й минуте вперед после автогола Реми Бенсебаини.

    Но даже в меньшинстве хозяева смогли сравнять счет в конце тайма усилиями Никласа Зюле.

    Во втором тайме «Лейпциг» забил два гола.

    Сначала отличился Кристоф Баумгартнер, а уже на исходе матча опытный Юссуф Поульсен.

    «Боруссия» смогла ответить лишь голом престижа на 90+3 минуте в исполнении Никласа Фюллькруга.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — РБ Лейпциг 2:3
    Голы: 0:1 Рами Бенсебаини (автогол) (32'), 1:1 Никлас Зюле (45 + 6'), 1:2 Кристоф Баумгартнер (54'), 1:3 Юссуф Поульсен (90 + 1'), 2:3 Никлас Фуллкруг (90 + 3') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье (Джованни Рейна, 82'), Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини (Дониелл Мален, 82'), Эмре Джан, Салих Озкан, Джейми Байно-Гиттенс (Никлас Зюле, 19'), Марко Ройс (Карим Адейеми, 71'), Юлиан Брандт, Никлас Фуллкруг РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Кастелло Люкеба, Лукас Клостерман, Мохамед Симакан, Ксави Симонс (Беньямин Шешко, 76'), Кристоф Баумгартнер (Эмиль Форсберг, 75'), Давид Раум, Амаду Айдара (Кевин Кампль, 81'), Ксавер Шлагер, Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 75') Предупреждения: Мохамед Симакан (35'), Салих Озкан (60'), Ксави Симонс (61'), Луа Опенда (66') Удаление: Матс Хуммельс (15')

    Теперь у «Лейпцига» стало 29 очков, он идет четвертым.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Боруссия» осталась пятой с 25 очками.

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