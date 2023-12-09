ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес после своего голаМорозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажоной ноте
  • 22:37
    • «Реал Сосьедад» разгромил в гостях «Вильярреал»
  • 22:27
    • Лидер АПЛ «Арсенал» уступил в гостях «Астон Вилле»
  • 22:04
    • Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» одержать победу над «Миланом»
  • 21:42
    • Гол Кассьерры принес победу «Зениту» над «Пари НН»
  • 20:57
    • «Монако» одержал победу в гостях над «Ренном»
    Все новости спорта

    Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» одержать победу над «Миланом»

    «Аталанта» — «Милан»: счет матча 3:2 (1:1), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Милан
    В матче 15-го тура итальянской Серии А «Аталанта» победила на своем поле «Милан» со счетом 3:2. Одним из героев встречи стал российский полузащитник Алексей Миранчук, вышедший на поле в конце второго тайма.

    Автор дубля Адемола Лукман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Адемола Лукман

    На 38-й минуте счет открыл английский нападающий Адемола Лукман с передачи Тена Копмейнерса.

    «Милан» сравнял счет в добавленное к первой половине время. Автором гола стал Оливье Жиру, а ассистировал ему Алессандро Флоренци.

    Сразу после перерыва Лукман оформил дубль с передачи принадлежащего россонери Шарля де Кетеларе.

    «Милан» снова сравнял счет на 80-й минуте усилиями Луки Йовича.

    На 90+3 минуте за две желтые карточки был удален капитан гостей Давиде Калабриа.

    А уже на исходе основного времени «Аталанта» смогла воспользоваться численным преимуществом и забила победный гол. Автором мяча стал колумбиец Луис Муриэль. Точную передачу ему отдал Алексей Миранчук.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Милан 3:2
    Голы: 1:0 Адемола Лукман (38'), 1:1 Оливье Жиру (45 + 3'), 2:1 Адемола Лукман (55'), 2:2 Лука Йович (80'), 3:2 Луис Мурьель (90 + 5') Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери (Эмиль Хольм, 90'), Мартен де Рон, Марио Пашалич (Ндари Адопо, 87'), Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Луис Мурьель, 82'), Адемола Лукман (Алексей Миранчук, 82') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Давиде Калабрия, Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе (Исмаэль Беннасер, 59'), Тейьяни Рейндерс (Ясин Адли, 88'), Рубен Лофтус-Чик (Лука Йович, 72'), Юнус Муса, Алессандро Флоренци, Оливье Жиру Предупреждения: Тейьяни Рейндерс (71'), Эдерсон (72'), Давиде Калабрия (81'), Лука Йович (88'), Исмаэль Беннасер (90 + 3'), Давиде Калабрия (90 + 3')

    «Милан» остался пока третьим с 29 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» поднялась на седьмое место с 23 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Удинезе» отобрать очки у «Интера»?
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Вашингтон» ждет четвертая подряд провальная игра
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры