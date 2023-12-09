«Аталанта» — «Милан»: счет матча 3:2 (1:1), обзор голов

В матче 15-го тура итальянской Серии Апобедила на своем полесо счетом 3:2. Одним из героев встречи стал российский полузащитник, вышедший на поле в конце второго тайма.

На 38-й минуте счет открыл английский нападающий Адемола Лукман с передачи Тена Копмейнерса.

«Милан» сравнял счет в добавленное к первой половине время. Автором гола стал Оливье Жиру, а ассистировал ему Алессандро Флоренци.

Сразу после перерыва Лукман оформил дубль с передачи принадлежащего россонери Шарля де Кетеларе.

«Милан» снова сравнял счет на 80-й минуте усилиями Луки Йовича.

На 90+3 минуте за две желтые карточки был удален капитан гостей Давиде Калабриа.

А уже на исходе основного времени «Аталанта» смогла воспользоваться численным преимуществом и забила победный гол. Автором мяча стал колумбиец Луис Муриэль. Точную передачу ему отдал Алексей Миранчук.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Милан 3:2 Голы: 1:0 Адемола Лукман (38'), 1:1 Оливье Жиру (45 + 3'), 2:1 Адемола Лукман (55'), 2:2 Лука Йович (80'), 3:2 Луис Мурьель (90 + 5') Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери (Эмиль Хольм, 90'), Мартен де Рон, Марио Пашалич (Ндари Адопо, 87'), Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Луис Мурьель, 82'), Адемола Лукман (Алексей Миранчук, 82') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Давиде Калабрия, Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе (Исмаэль Беннасер, 59'), Тейьяни Рейндерс (Ясин Адли, 88'), Рубен Лофтус-Чик (Лука Йович, 72'), Юнус Муса, Алессандро Флоренци, Оливье Жиру Предупреждения: Тейьяни Рейндерс (71'), Эдерсон (72'), Давиде Калабрия (81'), Лука Йович (88'), Исмаэль Беннасер (90 + 3'), Давиде Калабрия (90 + 3')

«Милан» остался пока третьим с 29 очками.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» поднялась на седьмое место с 23 очками.