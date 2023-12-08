«Зенит» заплатит 4 млн евро за защитника «Сан-Паулу»

Защитник «Сан-Паулу»близок к переходу в

По информации журналиста Алекса Биспо, санкт-петербургский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца четыре миллиона евро.

В начале текущего сезона Велингтон был близок к переходу в ЦСКА. Трансфер сорвался в последний момент из-за того, что футболист не полностью прошел медосмотр.

Transfermarkt оценивает стоимость Велингтона в три миллиона евро. В недавно завершившемся чемпионате Бразилии он провел 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Велингтона с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2024 года.