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    «Зенит» заплатит 4 млн евро за защитника «Сан-Паулу»

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    Защитник «Сан-Паулу» Велингтон близок к переходу в «Зенит».

    Велингтон
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    Велингтон

    По информации журналиста Алекса Биспо, санкт-петербургский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца четыре миллиона евро.

    В начале текущего сезона Велингтон был близок к переходу в ЦСКА. Трансфер сорвался в последний момент из-за того, что футболист не полностью прошел медосмотр.

  • Полузащитник «Палмейраса» подтвердил информацию о возможном переходе в «Зенит»
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Велингтона в три миллиона евро. В недавно завершившемся чемпионате Бразилии он провел 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Контракт Велингтона с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2024 года.

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