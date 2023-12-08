«Барселона» интересуется полузащитником «Эвертона»

рассматривает возможность приобретения полузащитника «Эвертона»

По информации испанского журналиста Фернандо Поло, 22-летний бельгиец входит в список ближайших трансферных целей каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что «Барса» планирует купить полузащитника, который по игровым качествам будет похож на ивуарийца Яя Туре, выступавшего за сине-гранатовых с 2007 по 2010 год.

Transfermarkt оценивает стоимость Онана в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.