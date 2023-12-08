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    «Барселона» интересуется полузащитником «Эвертона»

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    «Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

    Амаду Онана
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    Амаду Онана

    По информации испанского журналиста Фернандо Поло, 22-летний бельгиец входит в список ближайших трансферных целей каталонского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Барса» планирует купить полузащитника, который по игровым качествам будет похож на ивуарийца Яя Туре, выступавшего за сине-гранатовых с 2007 по 2010 год.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Онана в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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