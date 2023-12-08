Иванов: ЦСКА будет непросто помешать «Краснодару» уйти лидером на перерыв

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между армейским клубом и

«ЦСКА будет непросто помешать "Краснодару" уйти лидером на перерыв. Армейцы показывают неплохой футбол, хотя уже потеряли много очков с соперниками, которые ниже в турнирной таблице. Но на лидеров ЦСКА всегда хорошо настраивается.

Конечно, будет тяжело, потому что "Краснодар" в этом году выглядит хорошо. Мне понравились последние матчи ЦСКА, но команде всё ещё не хватает стабильности, поэтому сейчас "Краснодар" выглядит предпочтительнее», — сказал Иванов Чемпионату.

Напомним, что матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 10-го декабря в 19:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 17-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции (28).