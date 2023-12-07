Защитник «Факела»: Пусть и дальше нас недооценивают, считают маленькой командой

Защитниквысказался о недооценке соперников в матчах с воронежской командой.

«Если нас кто-то недооценил, это их проблемы. Пусть думают, что мы маленькая команда с плохим полем, которая бьёт вперёд и борется. Так ведь проще, разбираться и анализировать факты многим лень.

Пусть и дальше нас недооценивают, считают маленькой командой. А мы — клуб со скромными ресурсами, но большой историей. Мы видим только цель, которую перед нами поставило руководство, которую ставим перед собой мы сами. И делаем своё дело», — приводит слова Квеквескири пресс-служба воронежского клуба.

В нынешнем сезоне Квеквескири провел 17 матчей за «Факел» в РПЛ, не отметился результативными действиями и заработал 3 желтые карточки.

Воронежцы занимают 11-е место в таблице с 20-ю очками в активе после 17-и туров.